Le bitcoin flambe après l'investissement de Tesla

La cryptomonnaie a battu un nouveau record à plus de 44.000 dollars après que Tesla a dévoilé un investissement de 1,5 milliard de dollars en bitcoin.

Le bitcoin a touché un nouveau record ce lundi en montant jusqu'à 44.795 dollars, soit un bond de 16%. La monnaie virtuelle a reçu un nouveau blanc-seing important. Telsa a déclaré avoir investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin et commencer à accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement. "Nous pensons que nos avoirs en bitcoin sont très liquides", a précisé Tesla dans une notification aux autorités de marché, tout en ajoutant que "les actifs numériques peuvent être sujets à des prix de marché volatils, ce qui peut être défavorable au moment où nous voudrons ou devrons les liquider".

"Nous prévoyons de commencer à accepter le bitcoin comme mode de paiement pour nos produits dans un proche avenir, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée."

"Nous prévoyons de commencer à accepter le bitcoin comme mode de paiement pour nos produits dans un proche avenir, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée", a déclaré Tesla dans sa notification. Le document indique également que la société envisage d'investir dans de l'or , avec l'optique de diversifier ses investissements.

Elon Musk , le fondateur de la société, avait indiqué dans un tweet il y a une semaine que "le bitcoin était sur le point" d'être accepté plus largement par les investisseurs. Depuis deux semaines, le fondateur de Tesla a ​​encouragé les petits investisseurs sur le réseau social Twitter à acheter du bitcoin, du dogecoin, ainsi que des actions de la chaîne de jeux vidéo américaine GameStop.

Un nouveau game changer?

Les analystes ont relevé que la décision de Tesla était susceptible de changer la donne pour la monnaie virtuelle. "Je pense que nous verrons une accélération des entreprises qui cherchent à allouer leur capital en bitcoin, maintenant que Tesla a fait le premier pas", a déclaré Eric Turner, vice-président de la société de recherche et de données sur les crypto-monnaies Messari. "L'une des plus grandes entreprises au monde possède désormais du bitcoin et, par extension, chaque investisseur qui possède Tesla (ou même juste un fonds qui suit le S&P 500) y est également exposé."