Le bitcoin franchit 11.000 dollars

Le bitcoin a dépassé 11.000 dollars pour la première fois depuis mars 2018 dimanche. Le cours de la monnaie virtuelle est ensuite retombé à 10.875,07 dollars selon le site coinmarketcap. Depuis le début de l'année, la monnaie virtuelle a progressé de plus de 360% , emmenant avec elle les autres devises virtuelles.

"Le rebond du prix du bitcoin est principalement dû au regain d'intérêt global pour les cryptomonnaies et la technologie qui les sous-tend", a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets. Selon lui, le projet Libra de Facebook "a amené des vents favorables plus que nécessaires pour cet environnement." La semaine passée, le géant américain a officialisé, en effet, son projet de cryptomonnaie, dont le lancement est prévu pour début 2020.