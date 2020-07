Le bitcoin franchit un "niveau psychologique majeur"

La cryptomonnaie est repassée au-dessus du cap des 10.000 dollars, une première depuis début juin.

À côté de l'or, qui évolue désormais sur des niveaux historiques, un autre actif profite de cet environnement économique incertain et de l'affaiblissement du billet vert: le bitcoin. Le cours de la plus célèbre des cryptomonnaies a franchi ce lundi la barre des 10.000 dollars l'unité pour la première fois en six semaines. Ainsi disparaît "un niveau psychologique majeur qui existait depuis longtemps", souligne Naeem Aslam, chief market analyst chez Avatrade.

"Si le bitcoin conserve son élan actuel, plus rien ne pourra l'arrêter. Nous pensons que la prochaine résistance psychologique est désormais le seuil des 15.000 dollars." Naeem Aslam chief market analyst chez Avatrade

Rappelons que le superviseur bancaire aux États-Unis, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), a indiqué la semaine dernière que les banques américaines pourront désormais acheter et stocker des cryptoactifs pour leurs clients. Une annonce qui pourrait aider à renforcer l'attrait de cette classe d'actifs auprès de certains investisseurs.

"L'or digital"

Certains observateurs optimistes estiment également que la cryptomonnaie bénéficie avec un léger retard de la même dynamique qui soutient le cours de l'or. Lequel serait porté par les investisseurs en quête d'alternative au cash et aux actions. C'est pourquoi ils surnomment le bitcoin "l'or digital".