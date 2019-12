Le bitcoin, meilleur investissement de la décennie

Très prisé des jeunes investisseurs

Selon le courtier Charles Schwab, la cryptomonnaie figure parmi les positions les plus détenues chez les Millenials (nés entre 1980 et 1999) et la génération Z (né après 2000), autrement dit, les jeunes investisseurs. ll a constaté que ceux-ci détiennent le Grayscale Investments Bitcoin Trust, un véhicule d'investissement qui investi dans les cryptomonnaies comme le bitcoin, autant que des actions de groupes technologiques comme Amazon, Facebook, Tesla et Apple, et même plus que des titres comme Microsoft et Netflix.