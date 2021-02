Le bitcoin n'est pas (encore) une devise

Quand un géant de l'automobile tel que Tesla accorde sa confiance au bitcoin, cette cryptomonnaie franchit un pas. Elle s'éloigne (un peu) de la zone des actifs qui suscitent la méfiance et se rapproche (un peu) du statut de véritable devise. Elle en reste toutefois encore loin. Une hirondelle – même si elle a une fameuse envergure – ne fait pas le printemps. Rien ne dit que d'autres grandes entreprises vont aussi se mettre à investir dans le bitcoin et à l'accepter comme moyen de paiement pour leurs produits et services. Rien ne permet non plus de préjuger de l'attitude des consommateurs, dont une écrasante majorité se garde bien d'utiliser la célèbre monnaie virtuelle à l'heure actuelle.