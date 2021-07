Le bitcoin retrouve un catalyseur

Le bitcoin a flirté avec le seuil de 40.000 dollars et les autres cryptomonnaies en profitent. Parmi les éléments portant la devise virtuelle, une annonce d'Amazon.

Les cryptomonnaies, et le bitcoin en tête, ont retrouvé un soudain élan. Le bitcoin a grimpé jusqu'à +12,5% pour atteindre 39.850 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-juin, tandis que l'éther a atteint un sommet de 2.344 dollars, plus observé depuis trois semaines.