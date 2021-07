Le bitcoin revient en grâce auprès d'Elon Musk

Une fois de plus, Elon Musk a provoqué un impact significatif sur le cours du bitcoin. Le fondateur de Tesla a indiqué durant la conférence B Word qu'il n'a aucune intention de pousser le cours de la cryptomonnaie vers le bas .

"Si le prix du bitcoin baisse, je perds de l'argent. Je peux pomper, mais pas larguer", a-t-il indiqué. Il a précisé qu'en dehors de Tesla et SpaceX, le bitcoin reste l'un de ses plus gros investissements personnels. Il a aussi ajouté qu'il détenait à titre personnel de l'ether et du dogecoin.