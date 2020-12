Le bitcoin s'approche de 30.000 dollars

La cryptomonnaie la plus célèbre est quasiment en vue du seuil de 30.000 dollars. Sa valeur a été multipliée par trois depuis la fin juillet 2020.

Où s'arrêtera l'ascension exponentielle du bitcoin ? La devise électronique n'est plus très loin d'atteindre pour la toute première fois le niveau symbolique de 30.000 dollars, au terme d'une progression hallucinante au cours des derniers mois. La cryptomonnaie a atteint ce mercredi plus de 28.500 dollars, du jamais vu auparavant, ce qui lui confère une progression spectaculaire de plus de 150% en un trimestre à peine.

Auparavant, la valeur du bitcoin avait fluctué entre 10.000 et 12.000 dollars pendant plusieurs mois. Fin juillet 2020, la monnaie électronique évoluait encore à moins de 10.000 dollars. Sa valeur a donc été multipliée par trois depuis lors. Celui qui aurait investi dans le bitcoin en mars 2020, quand son cours se situait à 6.000 dollars, a quant à lui multiplié sa mise par cinq. Mais la hausse s'est surtout accélérée durant les trois derniers mois de 2020.

Un nouvel or?

Ce n'est pas un hasard si le bitcoin s'emballe depuis le début du mois d'octobre dernier. Le 2 octobre, le groupe PayPal, spécialisé dans le paiement en ligne, a annoncé le lancement d'un nouveau service qui permettra à ses utilisateurs de détenir et d'échanger des cryptomonnaies. Le groupe américain aux plus de 340 millions de comptes clients actifs a donné un véritable coup de fouet au bitcoin et à d'autres devises électroniques, telles que l'ethereum ou le litecoin.

"L'utilisation du bitcoin par des investisseurs traditionnels ne faisait que commencer." Les analystes de JP Morgan

L'envolée du bitcoin doit aussi beaucoup à l'intérêt de plus en plus marqué que lui prêtent les investisseurs institutionnels. Alors que vers la fin des années 2010, l'engouement pour cette monnaie électronique était principalement le fait de particuliers, des fonds y investissent désormais et des banques célèbres s'y intéressent également. Les analystes de la banque d'affaires américaine JP Morgan ont récemment affirmé que "l'utilisation du bitcoin par des investisseurs traditionnels ne faisait que commencer". Pour eux, le bitcoin est désormais comparable à l'or.

Le récent recul du métal précieux pourrait avoir soutenu la monnaie électronique, considérée comme un refuge face aux actifs traditionnels. La baisse du dollar a sans doute aussi contribué au décollage de cette cryptodevise, qui est utilisée par certains investisseurs comme une alternative au billet vert. Depuis début octobre, l'indice dollar, qui traduit l'évolution de la monnaie américaine face à six grandes devises mondiales, a perdu plus de 4%.

Mises en garde

Les anticipations les plus folles commencent à circuler à propos du cours que le bitcoin pourrait atteindre à l'avenir. Le responsable d'une société de courtage en cryptodevises a estimé que le bitcoin pourrait atteindre 60.000 dollars d'ici la fin 2021. Plus hallucinant encore: sur des plateformes de trading en bitcoin, des analystes qui se basent sur des modèles mathématiques voient la cryptomonnaie atteindre... 100.000 dollars sous peu et même un million de dollars d'ici dix ans.

100.000 $ De folles prévisions sur le bitcoin circulent Parmi les sociétés actives dans le courtage en bitcoin, on imagine la cryptomonnaie atteindre 60.000 dollars, voire 100.000 dollars sous peu et, pourquoi pas, un million de dollars d'ici dix ans...

La bitcoinmania favorise par ailleurs la croissance de sociétés actives dans l'échange de cryptodevises. Récemment, Coinbase, une plateforme de trading de monnaies électroniques telles que le bitcoin, a annoncé qu'elle envisageait une entrée à la Bourse de New York.