Le bitcoin sous pression à cause du faible succès de ses "futures"

Le bitcoin chute 3% après avoir déjà perdu plus de 10% mardi. Les volumes sur les "futures" sur la cryptomonnaie, lancés lundi, sont réduits: on craint donc un faible appétit des grands investisseurs.

Le bitcoin est en toute petite forme. Ce mercredi, la devise électronique perd 3% à environ 8.300 dollars , d'après les données de l'agence d'informations financières Bloomberg. Mardi, la cryptomonnaie avait plongé de 12% et avait même abandonné jusqu'à 17% en cours de séance, soit sa plus lourde chute journalière depuis la mi-juillet.

Pourquoi cette soudaine méforme du bitcoin? Il semble que les investisseurs aient surestimé les effets de l'ouverture de nouveaux contrats à terme sur la devise électronique . Ces "futures", comme on les appelle, ont été lancés lundi par l'Intercontinental Exchange (ICE), le groupe qui détient notamment la Bourse de New York.

Or, la plateforme Bakkt de l'ICE, qui traite ces "futures" sur le bitcoin, a fait savoir mardi que seulement 166 contrats avaient été traités, un volume jugé décevant par les traders et les analystes contactés par Bloomberg. Certains interprètent ces mauvais débuts des contrats à terme comme la preuve du faible engouement des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies.

Effet des "futures" sur leur sous-jacent

Comme souvent, quand on observe un certain stress sur un marché de dérivés, le sous-jacent s'en ressent. C'est ce qui s'est produit avec ce départ manqué des "futures" du bitcoin: la devise électronique elle-même en a fait les frais et a chuté mardi, une baisse qui se poursuit donc ce mercredi.