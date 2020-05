Le bitcoin suscite à nouveau de la spéculation

Les fans du bitcoin rappellent que lors du précédent halving de la monnaie virtuelle, le cours s'était ensuite envolé. La précédente réduction est survenue en 2016. Peu de temps après, le bitcoin a pris 1.000%. Mais les analystes sceptiques soulignent que cette progression s'est inscrite alors que le public s'est de plus en plus passionné pour la monnaie virtuelle, ce qui a permis au bitcoin de toucher un plus haut de près de 20.000 dollars en 2017. La cryptomonnaie évolue désormais 50% en dessous de ce pic.