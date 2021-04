Le bitcoin tombe sous 50.000 dollars

Le bitcoin et les autres cryptomonnaies ont battu en retraite en raison de craintes d'augmentation de la taxe sur les gains en capital envisagée par le président américain.

Le bitcoin a dégringolé à un plus bas de 47.525 dollars ce vendredi avant de se reprendre légèrement. Sur la semaine, la devise virtuelle a perdu plus de 20%, sa pire performance depuis mars 2020. Il y a à peine quelques jours, le 14 avril plus exactement, elle avait touché un nouveau record historique à 64.870 dollars juste avant la cotation de la plateforme de négociation de cryptomonnaies Coinbase sur le Nasdaq. Depuis lors, quelques mauvaises nouvelles, dont la décision de la banque centrale turque d'interdire tous les paiements en cryptomonnaies, sont venues inverser la tendance pour le bitcoin.