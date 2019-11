Le bon Leterme arrive à échéance: dans quoi réinvestir?

Début décembre, le bon d’État Leterme à huit ans arrivera à échéance. Il reste encore plus de 140 millions d’euros dans ce placement qui avait attiré les investisseurs fin 2011. Comment réinvestir le montant récupéré? Les banques évoquent la Branche 21, des obligations structurées et… le compte d’épargne.

Certains investisseurs seront un peu plus gâtés que les autres à l’approche de la Saint-Nicolas. Le 4 décembre prochain, ceux qui avaient investi dans le bon d’État à huit ans fin 2011 recevront leur capital et leur dernier coupon de 4,20%, un taux d’intérêt qui laisse rêveur à l’heure actuelle…

En tout, plus de 140 millions d’euros seront attribués aux investisseurs à l’occasion de l’arrivée à maturité de ce "bon d’État Leterme". Cette dénomination fait référence à l’appel qu’avait lancé le Premier ministre de l’époque, Yves Leterme, pour inciter les particuliers à souscrire à la campagne des bons d’État. En effet, le début de la décennie avait été marqué par la crise de la dette publique des pays de la zone euro et le Trésor belge peinait à obtenir de bonnes conditions d’emprunt auprès des investisseurs institutionnels. L’idée était donc de se tourner vers le grand public.

L’appel fut entendu: les bons d’État émis en décembre 2011 avaient rapporté 5,73 milliards d’euros, ce qui constitue toujours, à ce jour, le record d’une campagne de souscription de ces placements destinés aux particuliers. Le gros de cette manne avait été récolté via les bons à cinq ans rapportant 4% (4,715 milliards d’euros) et les bons à trois ans offrant un taux de 3,5% (710 millions d’euros). Mais le bon Leterme à huit ans, assorti d’un taux brut de 4,2%, avait lui aussi obtenu un certain succès en rapportant 304,5 millions d’euros à l’État belge.

"Plus intéressant de vendre"

D’après les statistiques de l’Agence fédérale de la dette, l’encours de ce bon d’État à huit ans s’élève encore à 142,2 millions d’euros actuellement. Un peu plus de la moitié des titres ont donc déjà été revendus par leurs titulaires, la Trésorerie ayant l’obligation d’assurer la liquidité du marché.

"Le client devra soit prendre un risque plus élevé pour un rendement attendu similaire, soit accepter un rendement plus faible." Wim D’Haese Deutsche Bank Belgique

Les particuliers qui ont revendu leurs bons Leterme avaient de bonnes raisons de le faire à certaines périodes, comme quand, un an après leur émission, leur cours avait atteint 115% de la valeur nominale, ou encore lorsque, le 10 mars 2015, ce cours avait culminé à 119,65%… Fin octobre 2019, il était tombé à 100,40%.

"En raison de la politique monétaire accommodante menée par la BCE, le rendement à l’échéance de cette obligation particulière est devenu négatif depuis la fin de 2015, et c’est toujours le cas aujourd’hui", explique Wim D’Haese, responsable du conseil en investissement chez Deutsche Bank Belgique. "Cela signifie que depuis lors, il était devenu financièrement plus intéressant pour les investisseurs de vendre le bon d’État Leterme plutôt que de le conserver. Deutsche Bank a contacté proactivement, au moment approprié, les clients concernés, c’est-à-dire pour la première fois au début de l’année 2016 et à plusieurs reprises par la suite, pour qu’ils tirent avantage de cette situation et mettent leur bénéfice à l’abri. De nombreux clients ont suivi notre conseil."

Pas de nouveau bon d’État

Certains investisseurs ont, malgré tout, conservé leurs bons Leterme. À l’échéance, le 4 décembre prochain, c’est un montant total de plus de 140 millions d’euros qui tombera dans leurs poches. Les personnes concernées ne pourront pas réinvestir leur pactole dans de nouveaux bons d’État car le Trésor a annoncé cette semaine qu’il n’émettrait pas de tels titres en décembre, "compte tenu de l’environnement actuel des taux d’intérêt". Les campagnes de souscription de juin et septembre avaient également été annulées à cause de la faiblesse des taux d’intérêt.

Dès lors, où ira l’argent provenant des bons Leterme? Les banques belges ont bien l’intention de convaincre les clients concernés de réinvestir le produit des bons d’État Leterme dans des placements maison. Mais autant avertir tout de suite les intéressés: ils ne retrouveront pas de placement sûr au rendement aussi élevé que le bon Leterme. D’autant plus que ce dernier bénéficiait d’un précompte mobilier réduit, à savoir 15%, contre 30% pour la plupart des placements actuellement. Le taux d’intérêt net du bon Leterme à huit ans était donc encore de 3,57%, alors qu’aujourd’hui, pour une échéance de huit années, le taux d’intérêt des titres de dette de l’État belge est négatif…

Les banquiers prennent contact

Les établissements financiers belges vont néanmoins tenter d’attirer le chaland. "Les clients concernés recevront un message – courrier ou mail – et seront invités par leur account manager", explique-t-on chez Belfius. Chez BNP Paribas Fortis, "les clients recevront une lettre annonçant l’échéance et les invitant à prendre contact avec le conseiller ou l’agence pour le conseil sur un réinvestissement".

ING Belgique contactera aussi les intéressés: "Les clients vont être contactés, par téléphone, par e-mail, ou lors d’une visite, par leur banquier personnel ou le spécialiste ‘épargne et investissements’ de leur agence afin de savoir s’ils désirent garder le cash qu’ils vont récupérer ou s’ils désirent être conseillés pour effectuer un placement", explique une porte-parole de la banque. "Nos collaborateurs du réseau reçoivent la liste de leurs clients concernés afin de pouvoir les contacter, principalement par téléphone", dit-on chez CBC.

Vue en plein écran ©Walt Van Beek

"Ces clients recevront un e-mail standardisé, qui est envoyé pour signaler l’arrivée à échéance d’un produit", explique-t-on chez Argenta. "Ils seront invités à se rendre à l’agence où le conseiller en investissement examinera les différentes possibilités en fonction de leur profil." Chez Beobank, "les clients disposant des bons d’État Leterme seront contactés avant l’échéance par leur gestionnaire de clients particuliers afin d’analyser les alternatives existantes en fonction du profil de risque et de l’appétence au risque des clients", explique une porte-parole.

Peu de clients concernés

Les détenteurs de bons Leterme ne représentent qu’une petite frange de la clientèle des banques. Chez Crelan, par exemple, "il s’agit d’un montant très restreint", explique le porte-parole de la banque. Idem chez AXA Banque, qui doit passer dans le giron de Crelan l’an prochain: la banque a identifié à peine "une centaine de clients avec un tel bon d’État à l’échéance". La banque CPH indique quant à elle qu’elle n’entreprendra pas de démarche particulière à l’égard de ses clients car "la majorité d’entre eux avaient souscrit au bon à cinq ans".

Mais comme il n’y a pas de petit profit, la plupart des banques tenteront tout de même de convaincre les détenteurs d’un bon Leterme de réinvestir le fruit de ce placement rémunérateur dans d’autres produits financiers. Toutes les institutions financières signalent, bien entendu, qu’elles conseilleront leurs clients en fonction de leur profil de risque, conformément aux règles de la directive Mifid. Beaucoup d’entre elles ne citent donc pas un placement spécifique comme alternative: tout dépendra de la situation des clients concernés et de leur stratégie d’investissement.

"Lorsque le choix est de réinvestir son argent d’une manière défensive, nous proposons notre gamme de produits de la Branche 21." Bpost Banque

Or, si, a priori, on peut supposer que les détenteurs de bons d’État sont des investisseurs plutôt défensifs, ce n’est pas toujours le cas. "Parmi les clients qui ont ce produit en portefeuille figurent également des clients qui ont un profil d’investisseur dynamique", précise-t-on chez Belfius. Mais, en règle générale, les détenteurs de bons Leterme chercheront surtout la sécurité. "Ces clients auront sans doute un appétit pour des produits similaires", dit-on chez BNP Paribas Fortis.

Branche 21 et obligations structurées

Le problème est que les produits similaires ne rapportent quasiment plus rien. "Il est clair que dans les conditions de marché actuelles, il est impossible de trouver une obligation présentant un risque et un rendement similaires", constate Wim D’Haese (Deutsche Bank Belgique). "Le client devra soit prendre un risque plus élevé pour un rendement attendu similaire, soit accepter un rendement plus faible. Aujourd’hui, nous constatons que de plus en plus de clients sont prêts à abandonner la sécurité absolue et recherchent avant tout un revenu régulier."

"Les taux d’intérêt actuels sont fort inférieurs (à celui du bon Leterme, NDLR), ce qui rend les obligations peu attrayantes", reconnaît la porte-parole de BNP Paribas Fortis. Dès lors, "pour les clients sans contrat de conseil de portefeuille qui souhaitent une protection du capital à l’échéance, l’offre se limitera à des produits de Branche 21 (assurances-vie à capital garanti, NDLR) et à des obligations structurées qui répondent à leurs objectifs et à leur horizon de placement".

"Lorsque l’analyse des préférences du client, de sa situation financière et de ses projets débouche sur le choix de réinvestir son argent d’une manière défensive, nous proposons notre gamme de produits de la Branche 21", explique-t-on également chez bpost banque.

Le livret, "intrinsèquement un bon placement"

Beaucoup de banques préfèrent éviter d’associer tel ou tel placement à un profil d’investisseur. "Aucun produit spécifique n’est conseillé comme alternative; l’entretien de conseil le déterminera", signale-t-on chez Argenta. "Nous n’allons pas promouvoir certains produits", explique-t-on chez AXA Banque. "Nous nous efforcerons de donner des conseils personnalisés au client."

"En huit ans (la durée du bon Leterme qui arrive bientôt à échéance, NDLR), de nombreux événements peuvent avoir modifié la situation personnelle d’un client", souligne encore bpost banque.

L’argent issu des bons Leterme va donc vraisemblablement être saupoudré dans un vaste ensemble de produits financiers. Crelan signale qu’elle offrira aux clients concernés, selon leur profil, "une large gamme de produits de placement et d’épargne", aussi bien en banque qu’en assurance.