Le boom des SPAC

Aux États-Unis et en Europe, les SPAC, des véhicules d’acquisition à usage spécial, comptent de plus en plus dans le paysage boursier. Ces sociétés ciblent des entreprises non cotées pour les racheter, fusionner avec elles et les mettre ensuite en bourse. La firme de données Refinitiv a relevé 143 introductions de ces sociétés de "chèque en blanc" depuis janvier levant un total de 43,7 milliards de dollars aux États-Unis. Depuis le début de l’année, ces véhicules comptent pour plus des trois quarts des introductions en bourse.