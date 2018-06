Le boom du bitcoin? Une manipulation selon une étude

Mais selon une étude publiée par John Griffin, professeur de finance à University of Texas, et Amin Shams, un étudiant diplômé, le tether pourrait surtout être responsable de la hausse des cours d’autres cryptomonnaies, dont la plus célèbre, le bitcoin, a atteint une valeur de 19.500 dollars en décembre, avant de retomber autour des 6.500 dollars actuellement. Les auteurs ont ainsi constaté que des achats massifs en tethers ont suivi des périodes de baisse de la principale monnaie virtuelle et qu’ils "se sont traduits par des augmentations considérables du prix du bitcoin".