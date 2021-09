Le bras de fer budgétaire américain alimente la volatilité...

Volatilité accrue

Mais le temps passe et les investisseurs pourraient devenir nerveux. Les analystes financiers s'attendent à une volatilité accrue sur les marchés. Le Trésor US doit en effet payer des intérêts sur des titres de dette fin octobre et mi-novembre. Plus de 40 milliards de dollars sont dus. "Même si une solution de la dernière heure est survenue lors des épisodes précédents (des affrontements entre démocrates et républicains ont déjà eu lieu à plusieurs reprises dans le passé quand les USA s'approchaient du plafond légal de la dette, ndlr), à notre avis, les investisseurs commettraient une erreur en considérant qu'il n'y aurait pas de conséquences majeures sur les marchés si le congrès échouait à solutionner le plafond de la dette cette fois-ci", avertit Pimco, spécialiste américain de la gestion obligataire, sur son blog.