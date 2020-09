Le "carry-trade" des banques

C’est la question posée par l’agence de rating Standard and Poor's dans une étude publiée cette semaine. Les banques européennes ont acheté des obligations souveraines de leur propre pays pour un montant de 210 milliards d’euros depuis février 2020. Cela pourrait créer à nouveau un cercle vicieux ("doom loop") comme dans les années 2010, où les ennuis d’un État se répercutent sur la santé des banques, ce qui ne fait qu’aggraver la situation du pays en question.

Ces achats d'obligations souveraines domestiques concernent surtout des pays du Sud comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Et encore davantage des pays de l'Est comme la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque ou encore la Croatie.