"Le changement de ton de la Fed est bénéfique"

Pour Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco Dewaay, "la prise de conscience de la Fed est positive" et devrait bénéficier aux actifs des marchés émergents, à l'or, à l'immobilier et aux valeurs à haut rendement du dividende.

La Réserve fédérale a modifié le cap de sa politique monétaire mercredi soir, en choisissant d'être patiente en matière de taux d'intérêt directeurs et en évoquant une possible modification de l'ajustement en cours de son bilan.

Le changement de ton de la Fed est-il un tournant?

La Fed a changé son fusil d’épaule. Auparavant, elle voulait éviter une surchauffe potentielle de l’économie. À présent, elle veut absolument éviter un atterrissage brutal de la croissance. Le ralentissement économique mondial et le shutdown ont fait basculer la Fed vers un discours nettement plus accommodant.

N’est-ce pas le signe que la situation s’aggrave?

Toute la question est de savoir jusqu’où le ralentissement économique mondial peut mener. Mais en attendant, la prise de conscience de la Fed est positive. Il était préférable qu’elle attende très peu avant ce changement d’orientation plutôt que d’attendre trop. D’autant plus que le ralentissement s’est déjà fait sentir en novembre et décembre. Les attentes de croissance bénéficiaire pour l’indice S&P 500 sont passées de 13% à 6%. Le changement de ton de la Fed est plutôt bénéfique pour le futur, mais il reste à vérifier comment l’économie évoluera.

Quels sont les effets pour les investisseurs?

Si la Fed augmente moins ses taux, ne les augmente plus du tout voire songe à les réduire, on enlève un appui au dollar, ce qui profite aux marchés émergents qui seront moins sous la pression d’une dévaluation de leur monnaie. L’or et les actifs sensibles aux taux, comme l’immobilier, par exemple via les SIR, ou encore les actions présentant un bon rendement dividendaire, devraient en profiter.