Le cofondateur de Coinbase lance le plus gros fonds dans les cryptos...

Voir grand. Toujours plus loin. Tel pourrait être le mantra de Fred Ehrsam, cet ancien trader de devises chez Goldman Sachs devenu ce mardi le fondateur du plus important fonds de capital-risque spécialisé dans les cryptomonnaies. Sa société d'investissement Paradigm - qu'il a créée en 2018 avec Matt Huang, un ancien associé de Sequoia Capital - a levé environ 2,5 milliards de dollars pour alimenter son premier fonds Paradigm One. Surpassant ainsi les 2,2 milliards récoltés quelques mois plus tôt par le fonds Andreessen Horowitz.