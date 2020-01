Le coronavirus continue de "gripper" les Bourses

Le risque d'une épidémie de coronavirus à l'échelle mondiale a affecté le moral des investisseurs cette semaine, ce qui a plombé le bilan boursier de janvier.

On n’avait déjà pas beaucoup le moral sur les marchés financiers il y a 8 jours. On ne l’avait pas davantage lors de la semaine écoulée. En cause: encore et toujours le risque d’une épidémie de coronavirus à large échelle dans le monde.

On peut penser, comme l’avancent nos confrères de L’Investisseur dans leur dernière publication, que ce sujet dominera encore l’actualité au cours des prochaines semaines. Ce qui risque de n’être pas de bon augure pour l’évolution des Bourses. "La propagation de ce virus étant dans sa phase initiale, le nombre de victimes peut croître de façon exponentielle. Une phase qui peut perturber les marchés en raison de l’incertitude sur son ampleur totale", écrivent-ils.

À la veille de ce week-end, on a appris qu’une douzaine de provinces chinoises ont décidé de prolonger d’au moins une semaine les congés du Nouvel An lunaire. Ce qui accroît les incertitudes. Notamment sur le plan de l’activité économique en Chine, quand on sait que ces provinces ont compté pour 69% dans le produit intérieur brut du pays en 2019, selon des données concoctées par Bloomberg. Mais aussi sur la croissance des affaires réalisées par les sociétés chinoises et étrangères qui se sont établies dans ces provinces.

La ville "technologique" de Shenzhen est concernée par ces mesures, de même que Shanghai qui abrite le plus grand port de Chine. Des entreprises comme Tesla, qui vient d’inaugurer son site dans la région de Shanghai, Nike, Foxconn, Apple, McDonald’s, Starbucks, Volkswagen ou encore Valeo, pour ne citer que ces noms, risquent toutes de subir un impact négatif sur l’évolution de leurs affaires en Chine.

Quid de l’"effet janvier"?

Face à ces risques, les investisseurs ont choisi de procéder à de nouveaux dégagements bénéficiaires sur les marchés d’actions qui avaient superbement bien presté en 2019. C’est en Europe que les pertes ont été plus sensibles. L’indice Stoxx 600 a reculé de 3,05% à 410,71 points. L’indice paneuropéen a été tiré vers le bas par les valeurs technologiques (-6,43% en moyenne), des compagnies pétrolières (- 6,10%), des ressources naturelles (-5,36%) et des constructeurs automobiles (-4,68%).

À Wall Street, l’indice S&P 500 , qui avait cédé 1,03% la semaine précédente, affichait vendredi vers 18h une perte hebdomadaire de 1,70% à 3.239,61 points. Malgré les excellents résultats publiés par les géants du secteur de la technologie tels qu’Apple et Microsoft, l’indice Composite de la Bourse du Nasdaq a aussi cédé du terrain. Il se repliait de 1,03% à 9.219,10 points vers 18h.

Du fait de ces pauvres performances, le bilan du mois de janvier est mitigé. Plutôt en baisse en Europe, mais en hausse à Wall Street. Selon les tenants de l’"effet janvier", ceux qui prétendent que le premier mois d’une année boursière donne généralement le ton pour le reste de l’année, 2020 risque de n’être pas un millésime dont on se souviendra beaucoup.

Reconnaissons cependant que le coronavirus a constitué un facteur "grippant" plutôt exceptionnel. Il semble, pour cette raison, prématuré d’affirmer que l’année en cours ne sera guère positive. Dans sa dernière publication de "Perspectives", les économistes de la Banque de Luxembourg Investments (BLI) indiquent avoir observé que "sur les 24 fois où le marché américain a progressé de plus de 20% — comme en 2019 donc —, il enregistre 19 fois une performance positive l’année suivante. Et son avance s’élève en moyenne à 13%".

Taux et euro en baisse

Sur les autres marchés, en janvier, le palladium a continué à jouer la vedette. Mais après être monté jusqu’à 2.545 dollars l’once, son prix est revenu à 2.295 dollars (+ 18% sur le mois). Le palladium n’a pas réussi à attirer l’or dans sa bulle. L’once d’or a néanmoins progressé de 4,2% à 1.580 dollars.

Quant au baril de Brent , après avoir effectué une pointe jusqu’à 70 dollars sur les événements du Moyen-Orient, il est revenu à 58,5 dollars. Soit en repli de 11,4% depuis la fin 2019.