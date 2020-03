Le coronavirus sape le moral des investisseurs belges

Cette mesure de l'état d'esprit des investisseurs belges risque de se dégrader fortement le mois prochain , quand on connaît la manière brutale dont les marchés ont réagi à la propagation du virus en Europe et aux mesures drastiques adoptées pour contenir celle-ci.

Appétit pour les valeurs refuges

Peter Vanden Houte, chef économiste d'ING Belgique, note d'ailleurs que "le fait que le baromètre ne soit pas tombé plus bas est probablement dû à l' excellent climat qui régnait encore sur les bourses durant la première quinzaine du mois de février ; les résultats hebdomadaires montrent néanmoins que les investisseurs ont commencé à envisager l'avenir avec moins d'optimisme à mesure que les craintes liées au covid-19 se sont propagées sur les marchés".

Un certain appétit pour les valeurs refuges est apparu: questionnés sur l'investissement qui rapporterait le plus en 2020, 26% de sondés ont répondu l'immobilier, 21% l'or et 18% les actions...