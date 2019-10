Le débat fait rage au sein de la BCE

Les principales mesures annoncées par la BCE en septembre dernier - à savoir la reprise des achats d'obligations et la modulation du taux de dépôt - n'ont pas reçu le soutien de l'ensemble des gouverneurs. Une opposition plutôt rare dans ce genre d'institution.

Sortir le bazooka monétaire en septembre était-il prématuré? C'est en tout cas l'avis de certains gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), selon le compte rendu de la dernière réunion de l'institution publié ce jeudi. On y apprend que plus d'un tiers des membres du Conseil, dont les représentants de la France et de l'Allemagne, se sont opposés au lancement d'un nouveau programme de rachat d'actifs.