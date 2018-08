Le dollar baisse après les critiques de Donald Trump envers la Fed

Le président des Etats-Unis a déclaré durant une interview à Reuters qu’il n’était pas ravi de la remontée des taux d’intérêt conduite par Jerome Powell . " Ces commentaires sont interprétés comme une tentative de Trump de faire baisser le dollar et implicitement décourager la Fed de relever ses taux " en affaiblissant l'économie américaine, a expliqué Karl Haeling de LBBW.

Un mouvement à court terme

Les analystes estiment toutefois que le repli du billet vert reste limité. Chris Turner, responsable de la stratégie en devises chez ING, relève que le dollar reste la monnaie qui progresse le plus face aux principales devises depuis le début de l’année. "T ant que Donald Trump attaque seulement verbalement la Fed et n’essaie pas d’influence sa politique monétaire, le taux de change du dollar ne devrait pas changer de trajectoire " estime-t-il.

Les analystes tenteront de détecter le moindre indice de la future direction de la politique monétaire de la banque centrale américaine. Alors que deux hausses des taux d'intérêt ont déjà eu lieu en mars et en juin, les analystes tablent en majorité sur deux autres avant la fin de l'année.

Un relèvement des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.