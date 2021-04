Le dollar canadien a le vent en poupe

Taux trop faible

Geris ajoute qu’il préfère les dollars australien et néo-zélandais au dollar canadien. "L’effet de levier du dollar australien et du dollar néo-zélandais sur la Chine est plus important. Les matières premières jouent un rôle encore plus important pour ces devises." L’Australie est parfois qualifiée de "fournisseur royal" de la Chine en ce qui concerne les matières premières. Au vu des récentes tensions entre les deux pays, on peut se demander si cette situation ne changera pas. Par ailleurs, les dollars australien et néo-zélandais profitent d’un taux à long terme légèrement plus élevé que celui du dollar canadien. En Australie, le taux à dix ans est de 1,76% et en Nouvelle-Zélande, il est de 1,71%.