Le dollar pas près de perdre sa place de numéro un mondial

L'étoile du dollar américain est-elle en train de pâlir? Le billet vert a perdu 9% face à l'euro depuis son pic de mars , atteint juste après le krach boursier dû à la pandémie. Sur cette période, la monnaie des Etats-Unis s'affiche même en nette baisse face aux quinze autres plus grandes devises mondiales, à la seule exception du real brésilien. La méforme du dollar US conduit des observateurs des marchés à s'interroger sur l'hégémonie de la devise américaine dans les réserves de change internationales à l'avenir.

Mais dans la revue "Regards économiques" qui est publiée ce jeudi (disponible sur regards-economiques.be ), Vincent Bodart et Pauline Harrak (UCLouvain) démontent l'hypothèse d'une disgrâce du billet vert dans les prochaines années . Basée sur le mémoire de fin d'études de Pauline Harrak, cette recherche envisage trois scénarios pour les dix à trente prochaines années.

Dans le scénario le plus crédible envisagé par l'étude de l'UCL, la part du dollar dans les réserves de change internationales serait encore de 49% dans dix ans, pour à peine 19% pour l'euro et 17% pour le yuan renminbi.

Le premier verrait la zone euro retrouver, d'ici cinq ans, un poids équivalent à celui qu'elle avait dans l'économie mondiale avant la crise financière, tandis que les USA resteraient à leur niveau actuel et ce, jusqu'en 2050. En partant du principe bien établi que la taille d'une économie influence en partie le rôle de sa monnaie à l'échelon international , les chercheurs estiment que, dans ce cas de figure, la part de l'euro dans les réserves de change mondiales grimperait de 20 à 25% environ, tandis que celle du dollar se contenterait de se tasser légèrement, passant d'un peu plus de 60% à un peu moins de 60%.

Pas de quoi tout chambouler

La troisième anticipation, bien plus crédible, verrait les économies des USA, de la Chine et de la zone euro enregistrer, dans les dix prochaines années, une croissance annuelle égale à celle atteinte en moyenne sur la période 2013-2018. Dans ce cas, le poids de l'économie chinoise dans le monde dépasserait celui de la zone euro et s'approcherait de celui des Etats-Unis en 2030. De quoi chambouler les rôles des devises respectives des trois zones monétaires? Pas vraiment. La part du dollar dans les réserves de change diminuerait certes sensiblement, passant de 62% en 2018 à 49% en 2030, mais elle resterait de loin la plus grande puisque la part de l'euro passerait quant à elle de 21 à 19% tandis que celle du yuan renminbi monterait de 2 à 17%.