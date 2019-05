Le dragon chinois sort ses griffes

Les tenants de l’adage selon lequel il est conseillé de vendre ses actions et de ne revenir en Bourse qu’à l’automne prochain jubilent.

Après le beau début d’année qui s’est étendu de janvier à avril, l’orientation baissière que les marchés boursiers ont adoptée depuis lors s’est encore confirmée un peu partout dans le monde ces derniers jours . L’indice Stoxx 600, qui suit les principales capitalisations boursières européennes (y compris des valeurs suisses et britanniques) a achevé la semaine sur un bilan négatif de 1,47% à 375,89 points.

À la Bourse de Bruxelles, en dépit de son gain de 0,8% enregistré juste à la veille de ce week-end, l’indice Bel 2 0 a perdu 1,11% à 3.472,34 points. Il porte à 10% ses pertes depuis son plus haut de l’année atteint à la mi-avril (3.860,17 points).

De l’autre côté de l’Atlantique, la Bourse de New York ne s’est pas départie de ce mouvement négatif des marchés. L’indice Dow Jones affichait ce vendredi vers 19 heures un recul hebdomadaire de 0,8% à 25.562 points. Sur le Nasdaq, l’indice général abandonnait 2,2% à 7.646 points. Les pertes ont également dominé sur les places dites émergentes . L’indice MSCI qui les représente s’est contracté de près de 1%.

Shanghaï plus stable

L’atmosphère est donc restée sombre sur les marchés. Au centre des préoccupations des boursiers, la guerre commerciale toujours en cours entre les Etats-Unis et la Chine a encore été le motif primordial des allégements de positions en actions dans le monde. Plus que jamais, les positions des deux plus importantes économies de la planète divergent.