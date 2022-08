Le durcissement de ton des banques centrales fait grimper les taux

La perspective d'un resserrement monétaire plus strict et prolongé a fait grimper les taux des emprunts d'État à travers le monde ce matin. Le discours prononcé vendredi par Jerome Powell , président de la Réserve fédérale américaine (Fed), laissant présager des hausses de taux s'installant dans la durée , a fait fuir les investisseurs des actions. Alors que les bourses étaient majoritairement dans le rouge ce lundi, les rendements obligataires ont gonflé.

Serrage de vis à venir de la BCE?

Plusieurs interventions de banquiers centraux durant le week-end sont venues renforcer les craintes des investisseurs sur une récession imminente. Lors du symposium de Jackson Hole, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a indiqué que les banques centrales devraient agir avec détermination, "même au risque d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé". Rappelant le "coût d'une action trop tardive", celle-ci a rejoint le ton ferme du président de la Fed.