Le gendarme européen des marchés met en garde contre une forte correction

La saga GameStop montre, selon l'ESMA, que les investisseurs commencent à prendre de plus en plus de risques.

L'ESMA, l'organisme européen de surveillance des marchés financiers, estime que la probabilité d'une forte correction est particulièrement élevée, au vu d'une "possible exubérance des marchés".

L'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers qui supervise depuis Paris les autres organismes de surveillance des marchés boursiers de l'Union européenne, a émis cet avertissement mercredi dans la dernière édition de son rapport semestriel sur les risques.

Maintenant que les marchés financiers européens ont poursuivi leur redressement au cours du premier semestre, ils se négocient à des valorisations proches, voire supérieures, aux niveaux observés avant la pandémie de coronavirus, indique l’ESMA.

Les investisseurs en actions prennent également des risques beaucoup plus importants, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité sur les marchés boursiers - il suffit de penser aux fluctuations que peuvent provoquer les investisseurs dans la saga GameStop. Ce regain d'appétit pour le risque ne s'est pas seulement manifesté sur les marchés d’actions au cours des derniers mois. L'ESMA fait spécifiquement référence au marché des cryptomonnaies et aux scandales concernant le fonds spéculatif Archegos et la société financière britannique Greensill.

Hausse des valorisations

Sur la base de ces résultats, l'ESMA avertit que les grands investisseurs, institutionnels et de détail, doivent tenir compte du fait que les risques d'une correction "potentiellement importante" du marché ont augmenté de manière significative.

L'autorité de régulation reconnaît que la situation économique a commencé à s'améliorer au cours des six premiers mois de l'année. "Mais cela a été contrebalancé par cette hausse des valorisations de toutes les classes d'actifs, les fluctuations de prix des cryptomonnaies et le risque croissant de revers majeurs, alors que les volumes d'échanges ont augmenté. Cela soulève des questions sur l'augmentation des comportements à risque et sur une éventuelle exubérance des marchés."

Comme si les préoccupations inflationnistes croissantes ne suffisaient pas, les politiques accommodantes des autorités, les doutes sur la rentabilité des banques et des assureurs et les niveaux élevés d'endettement des entreprises et des gouvernements rendent difficile l'évaluation de l'évolution de l'économie à moyen terme, selon l'ESMA.