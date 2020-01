Le geste d'apaisement de Trump sauve le bilan hebdo des Bourses

Grâce à la baisse des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, les marchés sont revenus aux fondamentaux économiques en fin de semaine, ce qui leur a permis d'enregistrer des hausses hebdomadaires, à quelques exceptions près, comme la Bourse de Paris.

Donald Trump a évité de faire le pas de trop. Il a privilégié l’apaisement à la confrontation dans le dossier du Golfe. Du coup, et on le comprend assez bien, le soulagement a été général sur les marchés financiers. La rechute des cours du métal jaune dans la seconde partie de la semaine en est l’illustration parfaite. Après s’être envolé jusqu’à 1.611 dollars au plus fort des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran mercredi à mi-journée, le prix de l’once d’or est revenu en fin de semaine aux alentours de la barre des 1.550 dollars.

Les Bourses ont tout naturellement fait le chemin inverse. Elles ont repris de la hauteur. A Wall Street, où l’indice S&P 500 affichait vendredi en fin de journée une hausse hebdomadaire de 1,23% à 3.274,47 points.

La décision de Donald Trump a permis à la Bourse américaine d’éviter de sombrer dans une dépression. L’on se demande, si l’on est d’avis que de la bonne santé du marché des actions dépendra en partie sa réélection aux élections présidentielles en novembre prochain, si le président ne fait pas désormais preuve de plus de retenue sur le plan international. En tous les cas de moins d’agressivité. Déjà que son économie émet des signes de ralentissement, ce qui n’est pas pour plaire aux investisseurs à Wall Street. Les chiffres de l’emploi américain publiés à la veille de ce week-end confirment cette tendance. Les créations d’emploi en 2019 ont enregistré leur plus faible croissance depuis 2011.

DAX proche du record

Les marchés européens ont calqué leur comportement sur celui de Wall Street. Certains d’entre eux n’ont cependant pas réussi à revenir dans le vert. C’est notamment le cas de celui de Paris, où l’indice CAC 40 conservait une perte de 0,12% sur la semaine, à 6.037,11 points.

Avec une progression de 2% à 13.483,31 points, le DAX 30 de Francfort s’est très nettement distingué, aidé dans cette performance par des poids lourds de sa cote comme VW et Deutsche Bank. Le DAX 30 n’est plus qu’à 76 petits points de son pic historique de janvier 2018. L’indice Stoxx 600 paneuropéen a profité de la fermeté des actions allemandes. Il a achevé la séance de vendredi à un niveau de 419,14 points (+0,19% sur la semaine), tout près de son record de 419,74 points.

Parmi les 19 sous-groupes sectoriels du Stoxx 600, ceux des valeurs automobiles (+ 2,23%), de la technologie (+ 2,26%) et des soins de santé (+ 1,44%) ont réalisé les meilleures prestations. Dans le bas du classement, on trouve ceux de l’immobilier commercial (-1,74%), de la distribution (-1,59%) et de l’alimentation et des boissons (-0,84%).

Avec l’apaisement des tensions au Moyen-Orient, les investisseurs vont pouvoir revenir aux fondamentaux des marchés. A ce propos, les entreprises vont se mettre à dévoiler leurs résultats pour le 4e trimestre. Cela commencera mardi prochain à Wall Street et quelques jours plus tard en Europe.

Pour les stratégistes de Bank of America, "la plupart des bonnes nouvelles que l’on pourrait attendre en Europe sur le plan des résultats, sont déjà intégrées dans les cours". Estimant que le Stoxx 600 se traite actuellement au-delà de sa fair value (juste valeur), ces stratèges sont redevenus "neutres" sur les actions européennes. Ils voient le Stoxx 600 évoluer entre 390 et 430 points au cours des six prochains mois.

Retour à la case départ pour le Brent

Sur les autres marchés, l’euro cède quelques fractions devant le dollar pour la deuxième semaine de suite. La monnaie européenne a cédé 0,5% à 1,1108 dollar.