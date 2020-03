Le coronavirus se répand de façon sauvage et provoque partout des incertitudes et des troubles, tant dans notre vie privée et professionnelle que sur les marchés financiers. Les investisseurs s'inquiètent de ce qu'il faut faire ensuite, comme nous l'avons remarqué au nombre record de questions que nos lecteurs ont envoyées pour le grand débat de ce soir.

Le coronavirus provoque une perturbation sans précédent de notre société et a un impact sérieux sur l'économie et les marchés boursiers. En tant qu'investisseur, il est difficile de naviguer dans cette période chaotique. Cependant, nos experts soulignent à l'occasion du 'Grand débat: investir en période corona' que la peur et l'inaction ne doivent pas dominer.

Les économistes Koen De Leus (BNP Paribas Fortis) et Vincent Juvyns (JP Morgan) s'attendent à une forte crise économique, mais n'excluent pas une reprise solide par la suite. "La Chine prouve qu'il peut y avoir de la lumière au bout du tunnel corona."

En tant qu'investisseur, il est préférable de surmonter votre peur et vous pouvez faire usage de la forte chute des cours pour acheter des actions régulièrement. "Choisissez uniquement les entreprises de la plus haute qualité - celles-ci se sont également effondrées - et envisagez même de vendre les entreprises les plus faibles", explique Frank De Mol (L’Investisseur). Gert Bakelants (L’Investisseur) voit entre autres des opportunités dans les nombreux holdings cotés en bourse.

> Ce soir à 18h sur lecho.be/debatcorona



Nos spécialistes, Gert Bakelants (rédacteur en chef L’Investisseur/De Belegger), Koen De Leus (Chief Economist chez BNP Paribas Fortis), Frank De Mol (rédacteur en chef adjoint L’Investisseur/De Belegger), Vincent Juvyns (Global Market Strategist chez JP Morgan) et Serge Mampaey (spécialiste des marchés chez De Tijd) formuleront une réponse à vos questions dans ‘Le grand débat : investir en période corona’.

Le débat sera en néerlandais sous-titré français mais les questions envoyées par nos lecteurs y trouveront une réponse.