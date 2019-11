Le groupe d'ingénierie Akka bientôt coté à Bruxelles

Le groupe d'origine française Akka Technologies, déjà coté à Paris , devrait entrer en Bourse de Bruxelles dans les prochains jours. Cette société, spécialisée dans le conseil en ingénierie et les services R&D dans les secteurs de la mobilité, a mis un pied en Belgique en 2006 et a déménagé son siège à Bruxelles l'an dernier.

Dans le but "de diversifier et d'élargir son actionnariat, et donc d'augmenter la liquidité globale de ses titres", Akka "a initié un processus d'introduction en bourse sur Euronext Bruxelles dans le cadre de son engagement de long terme auprès de ses parties prenantes en Belgique", peut-on lire dans le communiqué relatif aux chiffres trimestriels du groupe, publié la semaine dernière.