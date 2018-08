Le marché des devises est sens dessus dessous

Guerre commerciale, Brexit, inflation, atteintes à l’indépendance des banques centrales: les monnaies s’adaptent parfois brutalement à des situations inédites.

Le marché des changes est en ébullition. Lundi, le dollar est reparti vers les sommets, la livre sterling est tombée au plus bas depuis 11 mois, la livre turque a atteint un plancher record et le rial iranien s’est enfoncé dans la dépression. La guerre commerciale, le Brexit, la montée de l’inflation et les atteintes à l’indépendance des banques centrales bouleversent les équilibres entre les devises.

Lundi, le dollar était en route pour remonter à son plus haut niveau de l’année, atteint le 19 juillet, selon l’indice dollar qui évalue la monnaie des Etats-Unis face à un panier constitué des six autres plus grandes devises mondiales. D’après cet indicateur, le billet vert affiche une progression de plus de 3,5% en 2018. Depuis la mi-avril, sa hausse dépasse même 6,5%.

La banque centrale américaine a clairement indiqué que de nouvelles hausses de taux étaient à l’agenda.

Chaque nouvel épisode de la guerre commerciale – tel que la menace brandie la semaine dernière par les Etats-Unis de taxer des importations chinoises d’une valeur totale estimée à 200 milliards de dollars – fait grimper le dollar davantage. Les investisseurs anticipent que les barrières douanières provoqueront des hausses de prix génératrices d’inflation, ce qui encouragerait la Réserve fédérale à relever ses taux directeurs. La banque centrale américaine a clairement indiqué que de nouvelles hausses de taux étaient à l’agenda.

De plus, la volonté de l’administration du président des Etats-Unis, Donald Trump, d’imposer des barrières douanières aux produits chinois, implique que les Américains achèteront moins en Chine, ce qui limitera le change de dollar en yuan. La devise asiatique ne cesse de reculer face au billet vert. Et elle emporte avec elle d’autres monnaies émergentes. "Les nouvelles menaces américaines par rapport aux importations chinoises ont accentué la hausse du dollar par rapport à l’ensemble des devises, souligne Bernard Keppenne, chef économiste de CBC. Et évidemment par rapport au yuan, avec un nouveau plus haut."

Brexit, Turquie et Iran

Le billet vert monte aussi face à la livre sterling, pénalisée par les craintes liées aux conditions dans lesquelles le Brexit devrait se produire l’an prochain. Lundi, la devise britannique est tombée à 1,2920 dollar, son niveau le plus faible depuis le 5 septembre 2017. Dimanche, le ministre britannique du Commerce Liam Fox a estimé qu’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans aucun accord avait 60% de probabilité de se produire.

L’affaiblissement de la monnaie turque résulte aussi de la mise sous tutelle de la banque centrale du pays.

Enfin, le dollar ne cesse de creuser l’écart avec les devises de deux pays qui défient les Etats-Unis: la Turquie et l’Iran. Côté turc, la livre est tombée lundi à son plus bas niveau historique, à 5,19 livres pour un dollar. Depuis le début de l’année, le billet vert a gagné plus de 36% face à la monnaie turque. L’affaire du pasteur américain Andrew Brunson détenu en Turquie envenime les relations entre Washington et Ankara. Dernières passes d’armes en date: la semaine dernière, les Etats-Unis ont gelé les avoirs de ministres turcs et samedi, le président turc a demandé, en représailles, de geler les comptes de ministres américains.

L’affaiblissement de la monnaie turque résulte aussi de la mise sous tutelle de la banque centrale du pays. Lors de sa dernière réunion, celle-ci a maintenu ses taux directeurs inchangés pour contenter le président Erdogan alors que l’inflation a atteint près de 16% en juillet.