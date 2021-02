Le marché du cuivre est entré en ébullition

Baisse du dollar, accélération de la reprise économique et tensions sur l'offre... Plusieurs facteurs portent le cours du cuivre ces dernières semaines. Son record de février 2011 n'est plus très loin.

Le "super cycle" des matières premières se confirme. Le cours du cuivre a franchi la barre symbolique de 9.000 dollars la tonne ce lundi. Ce qui représente son plus haut niveau depuis septembre 2011. Ce métal très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'énergie - ce qui en fait un indicateur très plébiscité pour suivre l'évolution de l'économie mondiale - affiche par ailleurs l'une des plus fortes progressions au sein des matières premières depuis le début de l'année (+15% environ).