Le match Dow/Standard

Le Standard and Poor's 500 reste de loin l'indice préféré des gestionnaires.

Jusqu’à présent, c’était Apple qui trônait en tant que valeur la plus lourde dans l’indice Dow Jones des "valeurs industrielles" (qui ne porte plus très bien son nom...) avec son cours à plus de 500 dollars. Pour rappel, le Dow Jones dans sa conception ne tient pas compte des capitalisations boursières mais bien de la valeur nominale de l’action.