Le "meilleur banquier central" dans la tourmente

La dette culmine à quelque 170% du produit intérieur brut (PIB), l'un des ratios les plus élevés au monde . Et sur le marché parallèle, la livre libanaise a chuté de 60% face au dollar . Sur la défensive, Riad Salamé, 69 ans, rejette la faute sur le politique et l'absence de réformes par les gouvernements successifs.

Un nouveau plan de relance du gouvernement entérine un flottement à venir du taux de change ce qui mettrait fin au régime d'ancrage au dollar américain. Ce serait la fin de la politique défendue bec et ongles par Riad Salamé. Ce dernier est à la tête de la banque centrale depuis plus de 25 ans, un record. Élu "Meilleur gouverneur de banque centrale dans le monde" en 2006 par Euromoney et "Banquier central de l'année 2009" par The Banker, il a toujours fait figure d'ancre de stabilité dans ce pays très tourmenté du Proche-Orient. Cet ancien de Merrill Lynch avait réussi à protéger le Liban de la crise des "subprimes", interdisant dès 2004 aux banques de son pays d'acheter de tels produits. Selon la presse libanaise, la crise financière actuelle, sur fond de règlements de comptes politiques et de contestation de la rue, pourrait cette fois lui être fatale.