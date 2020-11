Le moral des gestionnaires d'actifs est au beau fixe

L'allocation en actions des investisseurs est à son plus haut niveau depuis 2018, selon le baromètre de Bank of America Merrill Lynch. L'optimisme est de mise.

La crise? Quelle crise? Pour les gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America Merrill Lynch, tout va très bien. Le baromètre mensuel que la banque d'affaires vient de publier ce mardi est le plus optimiste de cette année, grâce à la perspective d'un vaccin contre le Covid-19, au résultat de l'élection présidentielle américaine et aux prévisions économiques qui s'améliorent.

L'optimisme des investisseurs se reflète dans le très faible niveau de liquidités détenues: celui-ci est tombé de 4,4% à 4,1%, soit plus bas que les niveaux observés avant la crise sanitaire: en janvier, il était de 4,2%. Prudence, car BofA rappelle qu'un passage sous 4% est synonyme de signal de vente.

La crise sanitaire reste la préoccupation numéro 1 des gestionnaires d'actifs mais d'après le baromètre, ceux-ci se montrent de plus en plus confiants quant à la disponibilité d'un vaccin, qu'ils attendent désormais pour janvier prochain, contre février lors du sondage précédent.

Les investisseurs sont particulièrement positifs pour la croissance économique et les bénéfices des entreprises. Leurs attentes à cet égard sont à leur plus haut niveau en vingt ans. Deux gestionnaires sur trois estiment à présent que l'économie n'est plus en récession, mais bien dans une phase de début de cycle de croissance. BofA note que les attentes de dépenses d'investissement, clé d'une reprise économique durable en 2021, sont en hausse: près de quatre investisseurs sur dix plaident en ce sens.

Marchés émergents plébiscités

"Vendez lors de l'arrivée du vaccin, étant donné que nous pensons que nous sommes proches d'un 'full bull'." Bank of America Merrill Lynch

Conséquence de l'optimisme, l'allocation des portefeuilles en actions est à son plus haut niveau depuis janvier 2018, avec un taux net de 46% de gestionnaires investis de la sorte, ce qui est proche d'une tendance "extrêmement optimiste", à savoir plus de 50%, selon les standards de BofA. La banque d'affaires avertit d'ailleurs qu'il vaudrait mieux "vendre lors de l'arrivée du vaccin" dans les prochaines semaines ou mois, "étant donné que nous pensons que nous sommes proches d'un 'full bull' (optimisme intégral, NDLR)", précise-t-elle.