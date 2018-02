Le nouvel an chinois promet des soubresauts sur les marchés d'actions

Frein à la spéculation

Mais de l’avis des traders, la récente chute des marchés s’avère un mal pour un bien. Car derrière cette baisse se cache la volonté du gouvernement chinois de freiner la spéculation sur les marchés. " Les transactions spéculatives vont se faire de plus en plus rares. Les investisseurs institutionnels vont jouer un rôle croissant ", explique Zhang Qun, courtier chez Citic Securities.

Le gouvernement chinois a mis en place des passerelles entre les Bourses domestiques de Shanghai et de Shenzhen et celle de Hong Kong, ouverte aux investisseurs étrangers. Ceux-ci vont pouvoir avoir accès plus facilement aux actions domestiques. L’arrivée des fonds étrangers pourrait stabiliser les marchés chinois. "Les boursicoteurs chinois tendaient à paniquer plus facilement. Cela va progressivement changer grâce au poids des fonds étrangers", estime Dickie Wong, du courtier Kingston.