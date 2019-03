Le nouvel avantage fiscal sur les dividendes entraîne beaucoup de tracasseries

D’après nos sources, les investisseurs qui voudront bientôt récupérer, via leur déclaration fiscale, le précompte mobilier perçu sur les dividendes ne recevront pour la plupart aucune attestation de leur banque et devront eux-mêmes rassembler les informations nécessaires . Pour mobiliser l’épargne des Belges en faveur de l’économie, le gouvernement fédéral a décidé, dans le cadre de l’accord estival de 2017, d’accorder un avantage fiscal sur les dividendes perçus. Les investisseurs qui ont payé un précompte mobilier sur les dividendes versés en 2018 pourront récupérer cette année l’impôt payé à concurrence de 640 euros. L’avantage fiscal net maximum pour le contribuable se monte à 30% de 640 euros, soit 192 euros.

Pas d’attestation bancaire

Chez ING et Argenta également, on indique que les clients devront faire eux-mêmes le nécessaire. Belfius a par contre décidé de fournir un aperçu à ses clients et Degroof Petercam fournira les attestations sur demande. Les banques en ligne Binck et Keytrade attendent davantage d’informations de l’administration fiscale avant de prendre une décision.

Dividendes 2019 encore moins taxés

Pour le précompte mobilier payé en 2019 – et qui pourra donc être récupéré en 2020 – l’avantage fiscal sera encore plus important puisque les dividendes exonérés d’impôt augmenteront de 640 à 800 euros et l’avantage maximum passera par conséquent de 192 à 240 euros. Avec ce nouvel incentive, le gouvernement souhaite encourager les Belges à investir dans des actions et stimuler ainsi les investissements et la création d’emplois au sein des entreprises.