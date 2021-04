Le palladium, symbole de la pénurie dans l'industrie

Le marché du palladium est en déficit de production depuis plusieurs années et cela s'est aggravé avec les inondations dans certaines mines russes gérées par MMC Norilsk Nickel PJSC, le plus grand producteur mondial. Qui plus est, l'Europe et la Chine ont resserré leurs normes en matière de pollution automobile. Ce qui stimule la demande de métaux utilisés dans la fabrication de filtres.