Le parquet boursier racheté par Frédéric Nicolay

Dans un premier temps, on avait indiqué qu’il y avait deux acheteurs pour le parquet de l’ancienne Bourse de Bruxelles. Mais s’il y a bien eu deux offres qui ont emporté la mise, elles ont été effectuées par un seul homme, Frédéric Nicolay. Une moitié des 73 lots présentés à la vente est partie à 320 euros l’unité et l’autre à 500 euros. Total de la vente: 29.840 euros. Frédéric Nicolay a été séduit par la beauté du parquet. «Il est rare de trouver des surfaces importantes déjà vieillies» dit-il. «Ici, c’est vieux et beau à la fois.»