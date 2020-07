Le parquet de la Bourse de Francfort, une vitrine pour le marché

Contrairement à la Bourse de New York , qui avait été contrainte de fermer pendant deux mois son parquet en raison de l’épidémie de Covid-19, celle de Francfort n’a jamais interrompu l’activité de ses traders, selon une porte-parole. "Toutefois, des mesures de sécurité préventives ont été établies, comme les règles de distanciation (physique), des mesures d’hygiène et un accès restreint aux visiteurs du parquet", indique-t-elle. L’Allemagne a été moins touchée par l’épidémie que d’autres pays européens jusqu’à présent .

Le parquet actuel de la Bourse de Francfort, dit Börse Frankfort, a été construit en 1879 parallèlement au bâtiment de la Bourse. Il a évolué lui aussi au rythme des progrès de la communication et de la technologie. Il n’a connu qu’une interruption prolongée, en 1945, durant sept mois, avec la suspension des transactions. La réouverture n’a été que non officielle jusqu’en 1948, après la réforme de la devise, qui a instauré le Deutsche Mark comme devise stable.

En 2011, le parquet de la Bourse de Francfort a migré vers la technologie de Xetra . Auparavant, il opérait sous le système technologique Xontro. Une porte-parole de Deutsche Börse indique qu’en août, le lieu va aussi migrer vers T7, l’infrastructure de trading qu’utilise aussi Xetra et les autres Bourses comme celles de Vienne, Malte, Prague, Budapest et Sofia.

Un rôle défendu

Une image précieuse

De son côté, Deutsche Börse tient à l’image véhiculée par son parquet. Le groupe a déboursé 18,5 millions d’euros pour rénover les lieux, y compris le parquet. Ce projet a démarré en 2018. Il vise surtout à apporter plus d’espace pour la cérémonie de la cloche , une tradition à l’ouverture et à la fermeture des marchés, mais aussi pour chaque introduction en Bourse.

"De nouvelles zones comme une aire VIP , un centre de conférence et un centre pour les visiteurs plus grand comprenant une exposition interactive", précise une porte-parole. "Le bâtiment deviendra un point de contact pour les différentes parties prenantes de la société et pour le centre financier de Francfort" ajoute-t-elle. "Le parquet de la Bourse rend le marché financier et ses intervenants très visibles. Avec le tableau de cotation du Dax, le lieu est devenu un symbole du centre financier allemand" précise-t-elle.