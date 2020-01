Le patron de BlackRock veut investir plus vert

Larry Fink, CEO du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, lance un appel à des investissements respectueux du climat. Ses fonds indiciels restent toutefois investis dans les combustibles fossiles.

Un risque climatique est un risque d'investissement. C'est ce qu'écrit Larry Fink, patron de BlackRock, dans sa lettre annuelle, à l'attention des dirigeants des entreprises dans lesquelles le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète a investi une partie des 7.000 milliards de dollars qu'il gère. La lettre de Fink s'apparente à l'un des messages les plus importants adressés au monde des affaires internationales.

La prise de conscience change rapidement et je pense que nous sommes à l'aube d'une réforme fondamentale du monde financier.

Le CEO de BlackRock indique clairement, cette année, que le climat est devenu un business. "La prise de conscience change rapidement et je pense que nous sommes à l'aube d'une réforme fondamentale du monde financier." Même si seulement 5% des investisseurs investissent de manière plus durable, un énorme flux de capitaux changera de cap, dit-il.

Ce mois-ci, BlackRock a rejoint Climate Action 100+, un groupe de gestionnaires d'actifs qui, ensemble, gèrent 41.000 milliards de dollars d'investissements et insistent sur plus de durabilité.

Fink a également précisé qu'une entreprise ne peut être rentable que si elle peut également l'être à long terme. Cela n'est possible que si une entreprise tient compte non seulement de ses actionnaires, mais aussi de ses employés, clients, fournisseurs et autres parties prenantes. Son appel à des investissements respectueux du climat est un prolongement de cette vision.