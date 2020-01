Le patron de la Banque d'Angleterre inquiet en cas de crise financière

À cause des taux bas, l'économie mondiale risque d'être à court de munitions en cas de crise financière sévère, avertit Mark Carney , le gouverneur de la Banque d'Angleterre, dans une interview au Financial Times publiée ce mercredi.

S'il y a une crise profonde, il faudra plus de relance qu'en cas de récession classique

"Les principales banques centrales disposent de beaucoup moins de munitions qu'elles n'en ont eues auparavant et mon opinion est que cette situation va persister un certain temps", a déclaré le patron de la Banque d'Angleterre (BoE).

"S'il y a une crise profonde, il faudra plus de relance qu'en cas de récession classique, et il n'est pas évident que la politique monétaire aura suffisamment de marge de manoeuvre", a-t-il ajouté alors que les plus grandes banques centrales du monde peinent à sortir de leurs politiques monétaires ultra-accommodantes, adoptées dans la foulée de la crise de 2008.