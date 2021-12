Le père Noël a déjà livré son cadeau au britannique Ocado

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé en ordre dispersé ce mardi, à la veille de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed). "Il y a tellement de pression politique sur les démocrates que (le président Joe) Biden pousse (le président de la Fed Jerome Powell) à combattre l'inflation", observe Karl Haeling de la banque LBBW. "Et le marché voit un risque accru que la Fed n'en fasse trop et ne ralentisse l'économie plus qu'elle ne le voudrait".

Vifor va devenir australien

De belles perspectives pour Sequana

Sequana Medical (+5,65%) a en revanche surperformé grâce aux commentaires positifs de Degroof Petercam. Le courtier a démarré le suivi du titre avec une recommandation à "acheter". Selon ses analystes, le monde occidental est de plus en plus confronté à la cirrhose du foie et à l'ascite et l'alfapump de Sequana pourrait aider. "Sur la base des données cliniques publiées jusqu'à présent, montrant une bonne efficacité et une meilleure qualité de vie, nous pensons que la technologie devrait facilement trouver sa place sur le marché". La société a également présenté de solides résultats intermédiaires de son étude Sahara Deser sur l'utilisation de l'alfapump contre l'insuffisance cardiaque.