Le père des "Bric" déçu par son bébé

Jim O’Neill, l’ancien chef économiste de la firme Goldman Sachs, est déçu par le concept des Bric (Brésil, Russie, Inde et Chine) qu’il avait créé voici exactement 20 ans. Dans une carte blanche publiée cette semaine dans le Financial Times, il souligne que deux nations au moins n’ont pas du tout répondu aux attentes ces dernières années (Russie et Brésil) et que ces quatre pays n’ont pas réussi collectivement à s’imposer.