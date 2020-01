"Le pétrole a probablement déjà atteint un sommet pour 2020"

Le prix du Brent n'a pas été en mesure de revenir sur ses plus hauts atteints en 2018 et 2019. La tension était pourtant à son comble ces derniers jours au Moyen-Orient...

Mark Cudmore, journaliste de l’agence d’infos financières Bloomberg et auteur de ce titre, l’avait déjà énoncé en mai de l’année dernière, mais pour l’année 2019. Et il ne s’est pas trompé. Le prix du baril de Brent qui venait alors de s’inscrire à 74 dollars à l’approche de l’expiration des dérogations attribuées à l’Iran lors de l’embargo imposé sur ses exportations, n’a plus jamais retrouvé ce niveau. Ces dérogations permettaient à Téhéran d’encore exporter du brut, mais en quantité très limitée.

On aurait pu imaginer que cet embargo allait tout naturellement procurer du soutien aux prix pétroliers. Il n’en a donc pas été. Ni au moment de l’attaque des installations pétrolières de l’Arabie saoudite en septembre 2019 qui a affecté près de 50% de la production de ce pays. Ni même, cette semaine, après les événements survenus dans la région du Golfe, dans la foulée de l’assassinat par l’armée américaine du général iranien Soleimani dans la capitale irakienne. Pourtant, la tension était à son comble. Certains avaient été jusqu’à appréhender un embrasement général dans la région.

Le prix du baril de Brent s’était "satisfait" malgré cela de monter jusqu’à 70,7 dollars lundi matin, soit un niveau à peine plus élevé qu’en septembre dernier (69 dollars). Les propos apaisants du Président américain tenus mercredi en fin de journée à l’égard de l’Iran ont eu raison de cette flambée des prix pétroliers. Le Brent est revenu à son niveau de la mi-décembre, à 65,5 dollars.

Position structurelle baissière

Avec ou sans l’intervention du Président américain, les prix du pétrole auraient-ils pu grimper davantage? Pas si sûr, à écouter certains experts des marchés pétroliers. Déjà au plus fort de la crise, au lendemain donc du dernier week-end, les analystes de S&P Global Platts avaient indiqué qu’ils resteraient plafonner à 70 dollars. "A moins, avaient-ils pris la précaution de préciser, qu’une source d’approvisionnement importante ne soit considérablement endommagée."

Mais bien avant que les tensions au Moyen Orient se soient atténuées, les prix pétroliers avaient réamorcé leur revirement à la baisse. Mark Cudmore pourrait bien avoir raison. Pour lui, les prix du pétrole se trouvent dans une position structurelle baissière.

Le marché déborde de pétrole

Plusieurs éléments permettent de prévoir qu’il en sera ainsi un certain temps encore. Pour la raison que l’on devine: le marché déborde de pétrole. Cela, malgré l’embargo décidé sur les exportations de l’Iran, 3e plus important producteur de pétrole (4 mb/j avant l’embargo) au sein de l’Opep, après l’Arabie Saoudite (9,4 mb/j en décembre 2019) et l’Irak (4,6 mb/j). Malgré aussi la récente décision prise par les 14 pays membres de l’Opep et les 10 pays non membres du cartel de prolonger, jusqu’en mars au moins, l’accord de réduction de pétrole conclu fin 2016.

Juste avant l'entrée en vigueur de l'accord Opep et non-Opep fin 2016 visant à la réduction de la production de pétrole, la Russie pompait 11,2 millions de barils par jour de pétrole. Comme à l'heure actuelle...

Cet accord sera-t-il suivi par tous les pays signataires? Pour arriver à boucler leur budget national, ou faire face à l’émergence de mouvements sociaux, on peut craindre que certains de ces pays soient tentés de ne pas le respecter, et de pomper davantage que le quota qui leur a été attribué. Deuxième plus important producteur au monde, la Russie qui compte parmi ces pays signataires, a produit 11,26 mb/j en décembre 2019. En décembre 2016, juste avant l’entrée en vigueur du premier accord de réduction de la production pétrolière, ce pays pompait déjà 11,21 mb/j...

Les Etats-Unis n°1 mondial

Toujours plus actifs sur le marché du pétrole, les Etats-Unis sont parvenus à faire gonfler leur production en décembre de 1,2 mb/j à 12,9 mb/j, en dépit de la baisse de 25% du nombre de puits de forage dans le schiste en 2019. Selon le département américain de l’énergie l’EIA, cette production pourrait grimper à 13,2 mb/j cette année. Et alors que ses réserves nationales sont excédentaires, les Etats-Unis sont devenus exportateurs nets de brut à la fin de 2019.

Selon EIA, la production mondiale de pétrole devrait totaliser cette année 102,29 mb/j. Elle est supérieure aux estimations de la demande. Celle-ci devrait être de 102,14 mb/j. Cette demande risque en plus de s’affaiblir dans les temps à venir, du fait entre autres de la baisse de régime de la croissance économique mondiale et de la percée des ventes de voitures électriques au détriment de celles ayant recours à l’énergie fossile.