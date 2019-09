Le pétrole flambe, le secteur aérien souffre

La flambée du pétrole après l'attaque d'installations pétrolières en Arabie saoudite affecte durement les valeurs du secteur aérien et du tourisme en bourse. Les valeurs pétrolières profitent, elles, de la situation.

Les cours du pétrole évoluent en forte hausse après des attaques de drones sur des installations pétrolières en Arabie saoudite ce weekend. Le Brent progresse toujours en hausse après avoir gagné jusqu'à 19,5%, sa plus forte hausse en pourcentage sur une séance depuis le 14 janvier 1991, pendant la guerre du Golfe. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a, quant à lui, vu son cours s'envoler jusqu'à 15,5%.

Les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes, samedi, ont réduit de moitié la production de brut du royaume, premier exportateur mondial. La perte de production est estimée à 5,7 millions de barils par jour, soit environ 5% de la consommation mondiale. De source proche du dossier, on explique que le retour à la normale pourrait prendre "des semaines plutôt que des jours". Aux Etats-Unis, le président Donald Trump a autorisé le recours aux réserves stratégiques.

L'énergie sourit, l'aérien et le tourisme font la moue

La flambée des prix pétroliers profite au secteur de l'énergie. A Paris, Total , TechnipFMC et CGG progressent. À Londres, BP bondit tout comme lRoyal Dutch Shell .

Par contre, le secteur aérien et celui du tourisme souffrent, car la remontée des cours de l'or noir, si elle se prolongeait, pourrait se traduire par une dégradation de l'activité et de la rentabilité. Air France-KLM , Lufthansa et Easyjet reculent fortement.

Le secteur du luxe se replie également, victime de la remontée des tensions commerciales. LVHM et Kering souffrent. Les valeurs aéronautiques comme Airbus sont aussi affectées.

Contexte économique mondial délicat

Les marchés d'actions se replient aussi, car la flambée du pétrole arrive dans un contexte délicat pour l'économie mondiale. "Un choc négatif sur l'offre comme celui-ci, au moment où la croissance économique mondiale se trouve dans une phase de ralentissement synchronisée avec beaucoup de foyers de tensions géopolitiques en ébullition, représente tout ce dont on n'a pas besoin", affirme Rob Subbaram, responsable de la recherche économique chez Nomura Holdings. L'Euro Stoxx 50 recule .

Parmi les nouveaux signes alarmants pour l'économie mondiale, on peut citer la production industrielle chinoise, publiée ce lundi, qui se trouve à un plus bas depuis 2002. Pour rappel, en juillet, le Fonds monétaire international (FMI) a réduit ses prévisions pour la croissance mondiale à 3,2% pour cette année, et à 3,5% pour 2020, au plus bas depuis la crise financière.

Du côté des devises et des obligations...

Les craintes pour la croissance mondiale profitent en revanche au marché obligataire. Le taux allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a baissé à -0,455%.

Sur le marché des changes, le dollar se replie face à un panier de devises de référence (-0,10%), alors que les devises de plusieurs pays exportateurs de pétrole s'apprécient, à l'instar du dollar canadien ou de la couronne norvégienne. Le yen bénéficie parallèlement du regain d'aversion au risque et prend autour de 0,2% contre le dollar et l'euro. Le franc suisse est lui aussi orienté à la hausse.