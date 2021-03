Le pétrole relance les craintes d'inflation

Les cours du pétrole ont de nouveau progressé ce lundi après après que les forces houthies du Yémen ont tiré dimanche des drones et des missiles au cœur de l'industrie pétrolière saoudienne, suscitant des inquiétudes quant à la production. "L'un des parcs de réservoirs pétroliers du port de Ras Tanoura (est), un des plus grands ports pétroliers du monde, a été attaqué ce matin par un drone venant de la mer", a indiqué le ministère saoudien dans un communiqué.

"La possibilité de dégâts à Ras Tanoura est particulièrement inquiétante pour le marché " soulignent les analystes de Commerzbank, car les plus grands terminaux et centres de stockage pétroliers y sont situés , selon eux.

Les prix de l'or noir avaient déjà fortement avancé vendredi dernier après la décision de l'organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) et ses alliés de ne pas remonter leur production en avril. Le baril de Brent , qui sert de référence pour les marchés européens, a touché 71,38 dollars, un niveau qu'il n'avait plus vu depuis janvier 2020, avant le début de la pandémie mondiale de Covid-19. Le cours du WTI , référence américaine, a lui atteint un plus haut depuis deux ans.