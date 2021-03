Le pétrole relancé par un blocage du Canal de Suez

Axe stratégique mondial

Le MV Ever Given, l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, s'est échoué ce mardi matin en raison de vents violents et d'une tempête de poussière qui ont réduit la visibilité et compliqué la navigation, a expliqué l'Autorité du canal de Suez (SCA) qui ajoute ne ménager aucun effort pour rouvrir la navigation le plus tôt possible, sans pouvoir dire combien de temps durera l’opération de remise à flot. D’autres sources ont confirmé que des retards dans la navigation étaient à prévoir. Environ 12% du volume du commerce mondial transite par le canal de Suez qui relie l'Europe à l'Asie.