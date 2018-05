Le pétrole s'octroie la place de l'euro dans les préoccupations des marchés

Mais, revers de la médaille, il pourrait éveiller en même temps quelques inquiétudes des investisseurs sur le rythme de la croissance économique. Si elle devait se renforcer, la hausse des prix pétroliers risque en effet de contraindre les ménages à réduire leurs dépenses de consommation. Ce qui, et on le comprendra, pèsera sur le niveau de la croissance des économies, celles principalement non-productrices d’or noir.

Septième semaine de hausse ininterrompue

On penserait que les valeurs pétrolières (+2,7%) ont été celles qui ont fourni le plus gros effort pour conduire le Stoxx 600 à la hausse. En réalité, ce sont celles des entreprises liées aux matières premières (+4,7%) et à la technologie (+2,8%) et aux biens et services industriels (+2,45%) qui ont tenu ce rôle. À l’inverse, les secteurs des utilities (-1,2%), des télécoms (-0,52%) et des constructeurs automobiles (+0,02%) ont le moins bien presté.