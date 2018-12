"Le pic de croissance économique est passé"

Vincent Juvyns, responsable de la stratégie d’investissement chez JPMorgan AM, recommande de privilégier le cash l’année prochaine, et en particulier le dollar, ainsi que la dette à haut rendement.

Chez JPMorgan Asset Management, Vincent Juvyns, responsable de la stratégie d’investissement, a prévenu que 2019 présentera encore des difficultés pour les investisseurs. Lors d’une présentation à Bruxelles mardi dernier, il a souligné que la croissance économique mondiale va ralentir. "S’il y a un enseignement de 2018, c’est que nous pouvons estimer que le pic de croissance de ce cycle est à présent derrière nous", relève-t-il. Dans ce contexte,

"Ls prévisions de bénéfices des sociétés risquent d’être révisées à la baisse", a-t-il indiqué.

Néanmoins, il reste confiant pour les marchés d’actions, mais mise surtout sur les Etats-Unis et la Chine, alors que l’Europe lui paraît plus compliquée, notamment à cause du risque politique. "Les Etats-Unis restent bien positionnés pour connaître en 2019 la plus longue période d’expansion économique, souligne-t-il. Par contre, en 2020, les effets positifs de la politique fiscale américaine devraient s’affaiblir" avec des conséquences pour la croissance économie outre-Atlantique.

Le secteur technologique devrait continuer à surperformer, selon lui. Le contexte économique reste encore propice à une remontée des taux d’intérêt par les banques centrales. Le secteur technologique et les valeurs industrielles sont mieux disposés à profiter d’un relèvement des taux d’intérêt. Selon Vincent Juvyns, la Réserve fédérale américaine va continuer à remonter ses taux l’année prochaine, même si elle devrait se montrer moins agressive.

Value contre croissance

Vincent Juvyns conseille avant tout les actions "value" plutôt que de croissance, dont le cours/bénéfices affiche des multiples trop élevés. Il donne l’exemple de Volkswagen, qui se traite 5 fois ses bénéfices, contre Ferrari qui se situe à 29 fois ses bénéfices. Mais aussi l’exemple de la société de services informatiques Atos, qui affiche un ratio cours/bénéfices de 8, contre 43 pour Wirecard, le spécialiste allemand des services de paiement. Il souligne aussi que les marchés d’actions américains disposent d’un solide soutien des investisseurs particuliers, qui ont une présence plus importante qu’en Europe. Mais moins qu’en Chine, où ils dominent le marché, et provoquent de l’instabilité.

Les valeurs cycliques devraient continuer à être affectées l’année prochaine selon lui, car le ralentissement du commerce mondial va peser sur les économies exportatrices comme le Canada, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud, mais aussi la zone euro, dont les exportations représentent 16% du PIB contre seulement 8% pour les Etats-Unis. En outre, la guerre commerciale à laquelle se livrent les Etats-Unis et la Chine pourrait se détériorer davantage, et provoquer un ralentissement plus marqué de l’économie mondiale.

Par contre, les cours du pétrole devraient se stabiliser selon lui. Car l’Arabie saoudite réduit sa production. Mais "alors que le président américain Donald Trump a demandé à l’Arabie saoudite de réduire sa production de pétrole, les Etats-Unis ont augmenté de manière importante leur propre production" relève-t-il.